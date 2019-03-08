إيلون ماسك يشيد بصناعة صواريخ الفضاء الروسية: الأفضل في الوقت الحالي

2019/03/08 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية، إيلون ماسك، صناعة الصواريخ الروسية، ومحركاتها بأنها الأفضل في العالم في الوقت الحالي.

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