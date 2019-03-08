بريطانيا تمنح مواطنة من أصل إيراني معتقلة في طهران بتهمة التجسس حماية دبلوماسية

2019/03/08 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها ستمنح المواطنة نازانين زاغاري راتكليف البريطانية من أصل إيراني المعتقلة في إيران بتهمة التجسس، حماية دبلوماسية، مما يسمح لها بالحصول على مساعدة قانونية إضافية.

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