وزير الخارجية يبحث مع ظريف هاتفيا زيارة روحاني لبغداد الاسبوع المقبل

2019/03/08 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقـَّى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مساء اليوم الخميس من وزير الخارجيّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف .

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