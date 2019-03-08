مورينو يقود فالنسيا للفوز على كراسنودار

2019/03/08 | 03:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويدين فالنسيا بفوزه لمهاجمه المميز رودريغو مورينو الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 12 و24 فيما دوّن السويدي فيكتور كلايسون الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 63.وتقام مواجهة الإياب يوم الخميس 14 أذار/مارس 2019.

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