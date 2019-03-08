حفيدات الوليد بن طلال يحتفلن بيوم ميلاده بطريقتهن الخاصة...وهذا ما كشفنه عن شخصيته (فيديو)

2019/03/08 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الأمير السعودي الوليد بن طلال، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، يقدم فيه شكرا لحفيداته، قائلا: "شكرا حفيداتي: جنى، وسارة، ومايا، ودلال، ونوره".

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