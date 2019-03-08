تواصل التظاهرات بالسودان ضد البشير

2019/03/08 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرقت الشرطة السودانية بقنابل الغاز تظاهرات في الخرطوم، خرجت استجابة لدعوة تجمّع المهنيين، وحملَت التظاهرات اسم موكب المرأة عشية الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة..

في المقابل، عقد الرئيس عمر البشير اجتماعا مع اللجنة التنسيقة للحوار بحث خلاله ترتيبات المباحثات المقبلة مع القوى الوطنية.

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