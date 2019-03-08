2019/03/08 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن بلاده ستبدأ ملء خزان سد إليسو على نهر دجلة في حزيران وذلك على الرغم من احتجاج العراق عندما بدأت أنقرة احتجاز المياه خلف السد لفترة وجيزة في منتصف الصيف الماضي.وسينتج السد 1200 ميجاوات من الكهرباء لجنوب شرق تركيا.وأثيرت انتقادات بشأنه بسبب تأثيراته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان: تركيا ستبدأ ملء سد إليسو في حزيران NAS | موقع ناس الرسمي.

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