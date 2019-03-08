2019/03/08 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال رئيس الجمهورية برهم صالح في مقابلة مع صحيفة (ذا ناشيونال) التي تصدر بالإنجليزية في أبوظبي إن مقاتلي تنظيم داعش الأجانب الذين يحاكمون في العراق قد تصدر عليهم أحكام بالإعدام.ونقلت الصحيفة عن صالح قوله على موقعها الإلكتروني إن مقاتلي داعش ”سيحاكمون وفقا للقانون العراقي وربما تصدر عليهم أحكام بالإعدام إذا ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح : مقاتلو داعش الأجانب قد يواجهون الإعدام NAS | موقع ناس الرسمي.

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