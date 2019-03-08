السفير الروسي لدى واشنطن: نرغب بحل أزمة مخيم الركبان بالتعاون مع الولايات المتحدة

2019/03/08 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، أن موسكو تدعو لحل أزمة مخيم الركبان بأسرع وقت ممكن، وإخلاء المخيم، مشيرا إلى أن روسيا ترغب بحل هذه الأزمة بالتعاون مع واشنطن.

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