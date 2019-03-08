البصرة تقود الجنوب العراقي نحو موسم جديد ملتهب بالاحتجاجات

2019/03/08 | 04:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة (العراق) – تقود محافظةُ البصرة الجنوبَ العراقي نحو فترة جديدة ملتهبة بالاحتجاجات، مبدّدة آمال حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في “صيف

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