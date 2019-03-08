صفقات منظومة الدفاع الروسية لتركيا تسهّل اختراق الناتو

2019/03/08 | 04:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – تتجه العلاقات الأميركية التركية إلى المزيد من التأزم على خلفية قرار أنقرة التمسك بصفقة شراء منظومة الدفاع أس-400 الروسية، ما

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