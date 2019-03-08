واشنطن تتهم إيران بانتهاك قرارات مجلس الأمن بإطلاق صواريخها الباليستية

2019/03/08 | 04:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل السفير الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين رسالة إلى الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، يؤكد فيها أن إيران تنتهك قرارات مجلس الأمن بإطلاق صواريخها الباليستية.

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