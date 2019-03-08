2019/03/08 | 04:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التموين المصري علي مصيلحي أن مصر تهدف إلى شراء 3.6 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الذي يبدأ في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. شراء 3.6 ملايين طن من القمح والمزارعون ينتقدون الأسعار) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. شراء 3.6 ملايين طن من القمح والمزارعون ينتقدون الأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).