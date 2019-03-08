من يحكم الجزائر فعلا؟

2019/03/08 | 04:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكّن ثالوث العائلة الرئاسية والجنرالات ورجال الأعمال، بقيادة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري، من إدارة شؤون السلطة تدريجيًا في الجزائر، بحسب مقال

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