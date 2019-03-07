ترمب: على المنشقين من الجمهوريين عدم التصويت لصالح إلغاء قرار بناء جدار المكسيك

2019/03/08 | 05:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة على حسابه بتويتر، أعضاء الحزب الجمهوري الى عدم دعم الديمقراطيين في التصويت على إلغاء إعلانه حالة الطوارئ لتمويل بناء جداره على الحدود مع المكسيك.

وشدد ترمب على ضرورة بقاء اعضاء الحزب الجمهوري متحدين، قبيل التصويت لصالح إلغاء قراره المتعلق ببناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك.

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