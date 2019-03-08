2019/03/08 | 05:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال الجنرال الأميركي الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط يوم الخميس إنه لا يواجه أي ضغط لسحب القوات من سوريا في أي موعد محدد وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب معظم قواته من سوريا.وأضاف الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوتيل : لا ضغوط على الجيش الأميركي للانسحاب من سوريا NAS | موقع ناس الرسمي.

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