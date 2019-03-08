2019/03/08 | 05:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت وزارة الخارجية السورية يوم الخميس أنها ”ترفض جملة وتفصيلا“ النتيجة التي نشرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأسبوع الماضي من أن ”مادة كيماوية سامة“ استخدمت في هجوم في أبريل نيسان الماضي على مدينة سورية كانت تسيطر عليها المعارضة.وكان مفتشون من المنظمة قالوا يوم الجمعة الماضي إن ”مادة كيماوية سامة“ تحوي الكلور استخدمت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا ترفض تقريرا دوليا عن استخدام “مادة كيماوية سامة” في هجوم دوما NAS | موقع ناس الرسمي.

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