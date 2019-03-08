ديزني تكشف مواعيد افتتاح توسعات

2019/03/08 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة والت ديزني إن هواة أفلام "حرب النجوم" (ستار وورز) سيتمكنون من زيارة أقسام جديدة عن الفيلم بمدينة ديزني لاند بولاية كاليفورنيا بدءا من 31 مايو أيار، وفي والت ديزني وورلد بولاية فلوريدا اعتبارا من 29 أغسطس آب.

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