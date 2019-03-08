2019/03/08 | 06:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس حُكم على بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابيّة، الخميس بالسّجن لمدّة أربع سنوات تقريبًا، بعد إدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.ويُعتبر الحكم الصادر بحقّ مانافورت الذي سيبلغ قريبا 70 عاماً، أقلّ بكثير من توصيات وزارة العدل الأميركيّة التي كانت اقترحت على القاضي أن يفرض عليه عقوبةً بالسّجن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن 47 شهراً للمدير السابق لحملة ترامب NAS | موقع ناس الرسمي.

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