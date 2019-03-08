الرئيس الصيني يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا العام الجاري

2019/03/08 | 06:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يى، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيزور روسيا العام الجاري.

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