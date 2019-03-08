الخارجية الصينية: الإجراءات التي تستهدف شركة هواوي ليست مجرد قضية قضائية

2019/03/08 | 06:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الصينى وانغ يى، اليوم الجمعة، أن الإجراءات الأخيرة ضد شركات التكنولوجيا الصينية والمواطنين هي ضغوط مجرد سياسية متعمدة.

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