2019/03/08 | 07:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس كرّرت الولايات المتحدة الخميس مطالبتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات دولية ضد إيران التي تتّهمها واشنطن بخرق القرار 2231 الصادر عام 2015 وبزعزعة الشرق الأوسط.وجاء في رسالة وجّهها السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين الخميس إلى الأمين العام للأمم المتحدة “نحن ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى تحمّل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها الصاروخي NAS | موقع ناس الرسمي.

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