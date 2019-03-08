2019/03/08 | 07:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس أنه فتح تحقيقا حول ما إذا كان مانشستر سيتي الإنكليزي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وهي مخالفة قد تؤدي إلى استبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا.وقال الاتحاد الأوروبي في بيان “فتتحت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليوم تحقيقا رسميا بحق نادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بحق مانشستر سيتي بسبب خروقات مالية محتملة NAS | موقع ناس الرسمي.

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