اشتباكات ليلية (ثقيلة) بين الجيش السوري و

2019/03/08 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت مساء اليوم اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري ومسلحين من تنظيمي "أجناد القوقاز" و"حراس الدين" غرب بلدة أبو الظهور بريف إدلب الشرقي، ولا زالت متواصلة حتى اللحظة.

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