مسبار ياباني يطلق النار على كويكب

2019/03/08 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) عن فيديو لعملية فريدة من نوعها قام خلالها مسبار "هايابوسا-2" الذي يقع على بعد 340 مليون كيلومتر من الأرض وهو يهبط على كويكب "ريوغو" (قصر التنين) ويطلق عليه قضيب معدني.

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