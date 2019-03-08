أنشيلوتي: لو كنت مدربًا لسان جيرمان لانتحرت

2019/03/08 | 08:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، إنه كان سينتحر لو كان مدربًا لباريس سان جيرمان، بعد السقوط الأخير أمام مانشستر يونايتد، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وأوضح أنشيلوتي، خلال تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "إذا كنت مدربًا لباريس سان جيرمان خلال مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة (1-3)، كنت سأقفز من أول جسر أقابله عقب اللقاء".

وعن انتصار فريقه (3-0) على ريد بول سالزبورج النمساوي، في الدوري الأوروبي، قال: "النتيجة جيدة، لكن لا زال هناك 90 دقيقة أخرى، سنخوضها من أجل حسم التأهل".وواصل: "لا يجب علينا القيام بأي حسابات الآن..



اليوم قمنا ببعض الأمور الجيدة، بينما كنا أقل في المستوى خلال بعض أوقات المباراة".

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