2019/03/08 | 08:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نائب تحذر من احالة استثمار معمل أدوية نينوى لشركة أردنية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب تحذر من احالة استثمار معمل أدوية نينوى لشركة أردنية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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