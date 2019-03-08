2019/03/08 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حذرت النائبة عالية نصيف, الجمعة, من قيام وزارة الصناعة بإحالة معمل أدوية نينوى للاستثمار من قبل شركة أردنية، مطالبة رئيس الوزراء ووزير الصحة بالتدخل وإلغاء أي عقد أو اتفاق أبرمته وزارة الصناعة بهذا الخصوص.وقالت نصيف في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (8 اذار 2019), ان “وزير الصناعة الأردني بحث مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف تحذر: الصناعة أحالت معمل ادوية نينوى الى استثمار اردني NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف تحذر: الصناعة أحالت معمل ادوية نينوى الى استثمار اردني) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف تحذر: الصناعة أحالت معمل ادوية نينوى الى استثمار اردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).