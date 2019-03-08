انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء فنزويلا والحكومة تقول السبب عملية تخريب

2019/03/08 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود من رويترز إن فنزويلا التي تعاني من الأزمات شهدت يوم الخميس انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع نتيجة ما وصفتها الحكومة بواقعة "تخريب" في سد يعمل بالطاقة الكهرومائية يوفر الكثير من الكهرباء للبلاد.

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