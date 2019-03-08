بالصور لن تصدق كلب ينقذ موظفة عراقية امام وزارة الدفاع من مصيبة كبيرة

2019/03/08 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية نشر اليوم ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لموظفة قالوا أنها تعرضت لمحاولة اغ تصاب، لكن كلباً أمنياً انقض على من حاول الهجوم وانقذ حياتها.وذكر الناشطون في موقع “فيسبوك” وتابعته اليوم الثامن ، أن “الموظفة ديانا عبد العزيز، تعرضت في تمام الساعة ١٢:٢٥، أثناء خروجها من الدوام الرسمي، إلى …

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