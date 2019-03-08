توجه نيابي لفصل وزارة الصحة عن البيئة

2019/03/08 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكد النائب عن تحالف الفتح وعضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون علاوي، الجمعة، ان البرلمان وخلال فصله التشريعي الثاني عازم على فصل وزارة الصحة عن البيئة، لافتاً الى ان الحاجة انتفت والتقشف انتهى ولم تعد هناك حاجة لدمج الوزارات، خاصة ان هناك الكثير من الملوثات بحاجة الى تحرك من قبل وزارة […]

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