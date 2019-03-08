2019/03/08 | 09:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شكل سائقو اثني عشر دبابة رقم ثمانية خلال التدريب.
وتم التقاط فيديو لهم من طائرة دون طيار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبابات تشكل رقم ثمانية بمناسبة 8 أذار (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتم التقاط فيديو لهم من طائرة دون طيار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبابات تشكل رقم ثمانية بمناسبة 8 أذار (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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