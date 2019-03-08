دبابات تشكل رقم ثمانية بمناسبة 8 أذار (فيديو)

2019/03/08 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل سائقو اثني عشر دبابة رقم ثمانية خلال التدريب.وتم التقاط فيديو لهم من طائرة دون طيار.

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