تشيلسي يقترب خطوات من ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي

2019/03/08 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاقترب فريق تشيلسي الإنجليزي، مساء الخميس، خطوة من التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ). وتغلب تشيلسي على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ16 (ثمن النهائي) من البطولة القارية. بذلك، يكفي تشيلسي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو بفارق أقل من ثلاثة أهداف أو بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 3-0 في لقاء الإياب الذي سيقام بأوكرانيا. أنهى تشيلسي صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدماً بهدف نظيف سجله الإسباني بيدرو رودريغيز في الدقيقة 17. وفي الوقت الذي بحث فيه دينامو كييف عن التعادل، أضاف تشيلسي الهدف الثاني عبر البرازيلي ويليان دا سيلفا في الدقيقة 65. واختتم كالوم هودسون أودوي ثلاثية تشيلسي في الدقيقة 90 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.

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