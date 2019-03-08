2019/03/08 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال الراصد الجوي صادق عطية, الجمعة, ان المنخفض في طبقات الجو العليا لايريد المغادرة قبل ان يترك بصمة مفاجئات, مبينا انه يتمركز في شمال البلاد حاليا, وتندفع منه تيارات باردة تؤثر على مدن الوسط وبعض مدن الجنوب, مبينا ان هناك فرصاً لهطول زخات امطار خفيفة مصحوبة بالرعد والبرق في عدد من المناطق.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خارطة الطقس..



“الحصص المَطرية” لبعض المحافظات: غزارة تستمر الى الليل NAS | موقع ناس الرسمي.

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