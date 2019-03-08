عودة ميسي إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني

2019/03/08 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عودة قائده وصانع ألعابه وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي إلى صفوف المنتخب أواخر مارس الحالي بعد ابتعاده عنه لمدة 8 أشهر، وذلك لخوض مباراتين دوليتين وديتين ضد فنزويلا والمغرب، قبل ثلاثة أشهر من كأس كوبا أميركا المقررة في البرازيل.وظهر اسم ميسي على لائحة اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة […]

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