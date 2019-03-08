2019/03/08 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

You-Tube: Flying The Nest

تحدث وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزي إلى الإعلام الألماني وقال إنه لا يعتقد في وجود مثليين جنسيين في عموم بلاده.

إقرأ المزيد

وأدلى الوزير، داتوك محمدين كتابي، بتصريحه هذا خلال فعاليات معرض سياحي وتجاري نظم مؤخرا في العاصمة الألمانية، برلين، وذلك في معرض إجابته على سؤال فيما إذا كانت ماليزيا بلدا آمنا للسياح المثليين. ونقل عن الوزير الماليزي الجواب الآتي: "المثلية؟ لا أعتقد بوجود شيء كهذا في بلادنا.



أما فيما إذا كانت آمنة أم لا، فلا أستطيع الإجابة".وعقب تصريح محمدين هذا، أوضح مساعده أنه بالرغم من توافق إجابة الوزير مع الموقف الرسمي الماليزي بعدم الاعتراف بمجتمع المثليين "LGBT"، إلا أنها تعبر عن "وجهة نظره الشخصية".كما تابع مساعد الوزير، مضيفا: "ماليزيا ترحب كباقي الدول بالسياح القادمين إليها، بغض النظر عن عقيدتهم، جنسهم، ديانتهم، ولونهم"، في حين رفض المسؤول الأخير الكشف عن هويته للإعلام.وتعد المثلية الجنسية غير شرعية في ماليزيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة، في حين يعاقب القانون عليها بالسجن لمدة زمنية قد تصل إلى 20 عاما. المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير ماليزي: لا يوجد في بلادنا مثليون جنسيون) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير ماليزي: لا يوجد في بلادنا مثليون جنسيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).