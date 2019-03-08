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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاسترليني يسجل اكبر خسارة في سبعة أسابيع أمام العملة الأمريكية

08/03/2019 08:55:00 AM |

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واع / بغداد / متابعة

سجل الجنيه الاسترليني ، الجمعة، أكبر خسارة في سبعة أسابيع أمام العملة الأمريكية بعد أن قالت مصادر بريطانية وفي الاتحاد الأوروبي إن مفاوضات بريكست وصلت إلى مأزق.

وقال مصدر حكومي إنه لا يوجد ما يشير إلى أن أي شيء سيتغير على مدار الساعات الثماني والأربعين القادمة في محادثات انفصال بريطانيا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لا يتزحزح عن موقفه.

وهبط الاسترليني 0.73 بالمئة إلى 1.3075 دولار في أكبر خسارة ليوم واحد مقابل العملة الخضراء منذ الثامن عشر من يناير كانون الثاني.



وأثناء الجلسة لامس الاسترليني أدنى مستوى له منذ الخامس والعشرين من فبراير شباط عند 1.3067 دولار.

لكن العملة البريطانية ارتفعت 0.37 بالمئة أمام العملة الأوروبية إلى 85.55 بنس لليورو بعد أن أرجأ البنك المركزي الأوروبي زيادة محتملة في أسعار الفائدة حتى عام 2020 وقال إنه سيستأنف برنامجا لتقديم قروض رخيصة إلى البنوك.

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