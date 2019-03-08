2019/03/08 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاعلنت هيئة المنافذ الحدودية، أمس الخميس، عن اعتقال مسافر عراقي بحوزته مخدرات في منفذ الشلامجة الحدودي.وقالت الهيئة في بيان، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إنه "تم اعتقال مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الحدودي بحوزته مادة مخدره نوع "هيروين تقدر بـ 112 غم" من قبل مفرزة مركز شرطة كمرك الشلامجة وقوة حماية المنفذ والبحث والتحري".وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهِ واحالته الى شعبة المخدرات والمؤثرات العقلية في شط العرب".

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