لجنة نيابية تطالب بتمثيل حقيقي للمرأة في الكابينة الوزارية

2019/03/08 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة المرأة والاسرة والطفل النيابية بتمثيل حقيقي للمراة في الكابينة الوزارية وبالتفسير المنصف للكوتة في الانتخابات،مؤكدة أن ابعاد المرأة كقوة انتاجية له اثر سلبي على اداء الدولة وتطورها.

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