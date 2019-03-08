خبير: اميركا تخطط لانشاء “غوانتنامو” غربي العراق

2019/03/08 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..رأى الخبير الامني حازم الباوي، الجمعة، ان اميركا تسعى لانشاء غوانتنامو جديد في الصحراء الغربية للعراق من اجل تجميع نفاياتها المتعلقة بداعش بعد سحبهم من الباغوز في سورية لادخالهم الى العراق من جديد.وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحذر من ان تتحول الصحراء الغربية في العراق الى سجن (غوانتنامو) امريكي […]

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