2019/03/08 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت الكاتبة صفاء الليثي, الجمعة, وفاة الكاتبة المصرية الكبيرة نوال السعداوي وذلك عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، قائلة: “البقاء لله رحلت الكاتبة نوال السعداوي في يوم المرأة العالمي..رحمها الله”.وكانت قد صرحت منذ أيام قليلة إبنة الكاتبة الكبيرة، الكاتبة منى حلمي، أنها تنتظر زيارة أحد الأطباء المتخصصين في جراحة العيون، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في اليوم العالمي للمرأة..



رحيل الكاتبة الشهيرة بالدفاع عن حقوق النساء نوال سعداوي NAS | موقع ناس الرسمي.

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