طقس العراق: امطار وعواصف رعدية في هذه المناطق

2019/03/08 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع المتبنئ الجوي صادق عطية، الجمعة، هطول امطار خفيفة مصحوبة بالرعد والبرق في عدد من مناطق العراق، مشيراً إلى انخفاض متوقع في درجات الحرارة الاسبوع المقبل.وقال عطية بمنشور على صفحته في الفيسبوك وتابعه “ناس” اليوم (8 اذار 2019)، إن “المنخفض في طبقات الجو العليا يبدو أنه لايريد المغادرة قبل ان يترك […]

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