نجاة زعيم عربي من محاولة اغتيال في تفجير أثناء مرور موكبه

2019/03/08 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا زعيم عربي، مساء أمس الخميس، من محاولة اغتيال، في الوقت الذي تستعد فيه بلاده للانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 مارس/ أذار الجاري.

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