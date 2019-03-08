شرب الماء بعد التمارين الرياضية يسبب التشنجات العضلية

2019/03/08 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تقول آراء عدة منذ فترة طويلة إنه يجب شرب الماء بعد ممارسة التمارين الرياضية من أجل منع حدوث تشنج عضلي.لكن العلماء نفوا هذه النظرية القديمة، قائلين إن القيام بذلك قد يجعلك أكثر عرضة للمعاناة من التشنجات المؤلمة.وأعطى باحثون استراليون الرجال الذين يمارسون التمارين الرياضية أنواعا مختلفة من المشروبات، وقاموا بتدفئتها بالكهرباء […]

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