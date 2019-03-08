السلطات المغربية تضبط شبكة تزوير تمنح الجنسية لإسرائيليين

2019/03/08 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السلطات المغربية

أوقفت السلطات المغربية عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتزوير وثائق رسمية لصالح إسرائيليين.

وأعلنت أن الوثائق تزور بهدف الحصول على الجنسية المغربية.

وكشفت الأجهزة الأمنية المغربية عن ضبط الشبكة ويتزعمها مغربي يهودي.

وأصدرت المديرية العامة للأمن المغربي بيانا رسميا، أوضحت فيه أن الشبكة تقوم بتزوير عقود الميلاد.

موضحة أن عمليات التزوير لصالح إسرائيليين من أصول غير مغربية.

وبحسب البيان فالشبكة تمكن المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشبوهة مقابل مبالغ مالية.

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