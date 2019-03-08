2019/03/08 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / ريال مدريد يصدر بيانا حول استقالة المدير الفني للفريق

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وسائل إعلام إسبانية، الجمعة ، أن ريال مدريد الإسباني، سيصدر بيانًا رسميًا بعد منتصف ليل اليوم.

وقال برنامج " التشيرنيغيتو" الإسباني الشهيرة :" ريال مدريد سيصدر بيان رسمي هام اليوم الساعة 2:00 بتوقيت مكة المكرمة".

ومن المتوقع أن يكون البيان الذي سيصدر من ريال مدريد بشأن إقالة سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي للفريق الملكي وتعيين مدربًا جديدًا.

وأشارت منذ قليل قناة "تيلي مدريد"، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي سيقوم بإقالة سولاري وتعيين جوزيه مورينيو مُدرباً للفريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / ريال مدريد يصدر بيانا حول استقالة المدير الفني للفريق) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / ريال مدريد يصدر بيانا حول استقالة المدير الفني للفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).