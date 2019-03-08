لأول مرة منذ كأس روسيا.. ميسي يعود لتشكيلة الأرجنتين

2019/03/08 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين إن القائد ليونيل ميسي عاد لتشكيلة المنتخب لأول مرة منذ كأس العالم لكرة القدم في روسيا العام الماضي.

وسيخوض ميسي مباراة ودية واحدة على الأقل ضد فنزويلا والمغرب هذا الشهر بحسب ما أفاد سكالوني.

ولم يلعب مهاجم برشلونة أي مباراة دولية منذ الخروج من دور 16 في كأس العالم على يد البطلة فرنسا لحصوله على راحة بعد مشاركة محبطة للاعب الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات.

وقال سكالوني للصحفيين في بوينس أيرس "تم اختيار ليو.



سنقرر لاحقا إن كان سيلعب مباراة أو مباراتين.



سأتخذ القرار".

وميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين برصيد 65 هدفا لكنه يواجه انتقادات غالبا لعدم تقديم نفس مستواه في برشلونة مع منتخب بلاده.

وانضم ميسي إلى تشكيلة تضم أربعة من حراس المرمى وعشرة لاعبين محليين لكنها لا تضم سيرجيو أجويرو أو جونزالو هيجوين أو ماورو إيكاردي.

وعاد مانويل لانزيني لاعب وسط وست هام يونايتد للتشكيلة أيضا لأول مرة منذ إصابته في الركبة قبل كأس العالم والتي أبعدته عن الملاعب لنحو تسعة أشهر.





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