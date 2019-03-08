بالفيديو.. إيوان كسرى على وشك الانهيار

2019/03/08 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلن رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية، كاظم الشمري، عن انهيار جزء من إيوان كسرى الواقع في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد.ودعا الشمري في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، "رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الثقافة عبد الأمير الحمداني ومنظمة اليونسكو إلى التدخل الفوري لإنقاذ هذا المعلم التأريخي المهم."وأضاف، "أن الأجزاء الأخرى من هذا المعلم التأريخي معرضة للانهيار أيضا في أية لحظة".يقع إيوان كسرى في منطقة المدائن جنوبي بغداد، وتعرف محلياً بـ (سلمان باك) على اسم الصحابي سلمان الفارسي المدفون هناك.

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