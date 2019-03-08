2019/03/08 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضحت افلام الموبايل مادة ثرية للكثير من المهرجانات العالمية،وهذا ما واكبه مهرجان افلام الموبايل في دورته الثالثة الذي نظمته كلية الاعلام في الجامعة العراقية مؤخرا بمشاركة 40 فلما لطلاب كليات الاعلام والفنون الجميلة في العراق .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((ابتزاز عاطفي) يحصد المركز الاول في مهرجان افلام الموبايل الثالث ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((ابتزاز عاطفي) يحصد المركز الاول في مهرجان افلام الموبايل الثالث ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).