أرسنال يسقط أمام رين الفرنسي في الدوري الأوروبي

2019/03/08 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..مني فريق أرسنال بهزيمة كبيرة أمام مضيفه رين الفرنسي (1-3)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.بدأ الفريق الإنجليزي بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا، بحلول الدقيقة الثالثة، عبر مهاجمه النيجيري، أليكس إيوبي.لكن رد أصحاب الأرض جاء أقوى، فقد سجلوا ثلاثة أهداف […]

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